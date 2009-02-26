MGK 'dijital' toplandı

Yenilenen salonda ilk toplantı

Milli Güvenlik Kurulu’nun bugün saat 13.30’da başladı. Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında yapılan toplantıda, 21 Mart’taki Nevruz kutlamaları ve 29 Mart’taki yerel seçimlerin güvenlik içinde yapılması için alınan önlemlerin gözden geçirilmesi bekleniyor.Gündemde ayrıca terörle mücadele, güvenlik müsteşarlığı kuruluş çalışmaları, Ortadoğu Barış Süreci, Irak, Afganistan, Ermenistan, AB ve ABD ile ilişkiler yer alıyor.Ayrıca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kurul üyelerine Suudi Arabistan, Rusya ve Afrika’daki temasları hakkında bilgi aktarması da bekleniyor.Terörle mücadele ile Irak’ın kuzeyindeki gelişmelerin ayrıntılı bir şekilde ele alınması beklenen toplantıda, 2009 yılında terör örgütüne yönelik etkisizleştirme ve tasfiye planları değerlendirilecek. Bu çerçevede "terörle mücadelenin takip ve koordinasyonu için İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak kurulacak yeni müsteşarlıkla ilgili kuruluş çalışmaları, askerin ilave yasal yetki talebi, terör örgütüne sağlanan dış desteğin kesilmesi için yürütülecek diplomasi, Irak merkezi hükümeti ve bölgesel Kürt yönetimi nezdinde yapılacak girişimler, dağa çıkışları önleyecek ekonomik ve sosyal plan hazırlanıp uygulanması" konuları masaya yatırılacak.Genelkurmay Başkanlığı da kurul üyelerine terör örgütüne yönelik operasyonlar hakkında brifing verecek.Dışişleri Bakanlığı’nın da başta İsrail’in yol açtığı bölgesel sorunlar olmak üzere, Ortadoğu Barış Süreci, Irak, Afganistan, Ermenistan, AB ve ABD ile ilişkiler hakkında kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.MGK toplantısı, geçen yıl bakıma alındıktan sonra yenilenen salonda yapılıyor. Alınan bilgiye göre, bu salonda tüm MGK üyelerinin önlerindeki masalara portatif bilgisayar (istendiğinde çıkacak, istendiğinde kapatılacak türden mekanizma ile çalışan) bilgisayarlar konuldu. Ayrıca salonda bundan sonra kabartma haritalar yerine dijital harita ve grafiklerin yansıtılacağı büyük bir ekran da yer alıyor.Bir başka yeniliği ise salondan dışarıya ses sızması ve olası dinlemelere karşı alınan teknolojik önlemler oluşturuyor. Bu çerçevede salon dinlemeye karşı son teknoloji ile donatıldı. Toplantıdaki konuşmalar ise eskiden olduğu gibi yine MGK Genel Sekreterliği tarafından kayda alınacak.