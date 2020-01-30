MGK'dan İdlib vurgusu: Saldırılara karşı ilave tedbir alınacak

2020 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan MGK toplantısı 4,5 saat sürdü. MGK sonrası 7 maddelik bir bildiri yayımlandı.

Buna göre, İdlib'de ilave tedbirler alınacak; Libya'da Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti desteklenmeye ve ateşkes için çalışılmaya devam edilecek:

Ülkemizin, özellikle Suriye'de etkin olan devletler ile varılan mutabakatlara rağmen İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçlerimizi ve sivil halkı hedef almaya devam eden terör saldırılarına karşı gereken ilave tedbirleri alma konusundaki kararlılığı bir kez daha vurgulanmıştır.

Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunarak ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'nin desteklenmeye devam edeceğinin altı çizilmiş; tüm ülkeler kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi çabalarını desteklemeye davet edilmiştir.

ABD ve İran arasındaki gerginlikten duyulan endişenin de yer aldığı açıklama metninde, Somali'deki Türkleri hedef alan saldırılar da yer alıyor. Ülkedeki "huzur, güven ve refah ortamının tesisi yönündeki desteğimizin sürdürüleceği ifade edilmiştir." sözleri yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin sorununun çözümü için sunduğu planın "ilhak planı" olduğu, MGK toplantısında bir kez daha dile getirildi ve metne de yazıldı.