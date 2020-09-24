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MGK'da Doğu Akdeniz vurgusu: Türk milletinin hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasında taviz vermeyeceğiz

24 Eylül 2020 20:12

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