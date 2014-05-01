MGK bildirisinde 'Ulusal güvenliği tehdit eden yapılanmalar' vurgusu

Milli Güvenlik Kurulu bildirisinin ilk maddesinde, "Halkın huzurunu ve ülkemizin güvenliğini ilgilendiren hususlar ayrıntılı olarak görüşülmüştür. Ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılanlamalar ve bunlara yönelik olarak alınan tedbirler değerlendirilmiştir" vurgusunda bulunuldu.

Milliyet gazetesindne Aydın Hasan'ın haberine göre, Şubat ayı MGK bildirisinde, "Halkımızın huzurunu ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılanmalar ve faaliyetler görüşülmüştür" ifadesi yer almıştı. Dünkü bildiride, tedbir ve değerlendirme ifadelerine yer verilmesi, MGK toplantısında cemaatin faaliyetleri ve paralel yapılanma konusunda önemli kararların alındığı yorumlarına neden oldu.

Özel cenaze nedeniyle katılmadı

İki ayda bir toplanan MGK'nın Nisan ayı olağan toplantısı, bugün Çankaya Köşkü'nde yapıldı. Saat 20.00 sıralarında sona eren toplantı, 5.5 saat sürdü. Toplantıya; Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay yurt dışında bulunduğu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ise vefat eden kayınpederi Mehmet Özkarahan'ın cenazesi nedeniyle katılamadı.

Savcılık soruşturma başlattı

Toplantıda; Suriye'deki gelişmeler, Irak Şam İslam Devleti örgütünün Süleyman Şah Türbesine yönelik tehditi, Ukrayna ve Mısır'daki gelişmeler ele alındı. Erdoğan'ın; "kendisinin yanı sıra Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın dinlendiği" ile "ABD'de yaşayan Nur cemaatinin önde gelen isimlerinden Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili hukuki sürecin başlatıldığı" yönündeki açıklamalarının ardından MGK toplantısı, daha kritik bir boyut kazandı.

Başbakanlık kaynaklarına yakınlığı ile tanınan Yeni Şafak Gazetesi Yazarı ve Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, Başbakan'ın Fetullah Gülen'in iadesi ile ilgili açıklamanın MGK toplantısı ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek Gülen için bir Afrika ülkesinde yer hazırlandığını söylemişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, Gülen hakkında soruşturma başlattı. Bu gelişmeler, ilginin MGK toplantısında yoğunlaşmasına neden oldu.

Tedbir vurgusu

Toplantıdan sonra yayınlanan bildiride, ilk maddede paralel yapılanmayla ilgili ifadenin yer alması dikkat çekti. Böylece, son iki MGK toplantısının ilk maddesinde, paralel yapılanma yer aldı. Çözüm sürecinden önce ilk maddede yıllardır PKK ile mücadeleye değiniliyordu. Bildirinin ilk maddesinde, "Halkımızın huzurunu ve ülkemizin güvenliğini ilgilendiren hususlar ayrıntılı olarak görüşülmüştür. Ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılanlamalar ve bunlara yönelik olarak alınan tedbirler değerlendirilmiştir" denildi.

Dışişleri'ndeki gizli toplantı dinlenmişti

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın katılımıyla 13 Mart 2014'te gerçekleştirilen "Suriye" konulu gizli toplantının yasa dışı dinleme yoluyla kayda alındığı, Youtube isimli video paylaşım sitesinden yayınlanan iki video ile ortaya çıkmıştı.

Şubat bildirisinde 'görüşüldü" denilmişti

Şubat ayındaki toplantının ardından Milli Güvenlik Kurulu tarafından yayınlanan bildiride, Gülen Cemaati örtülü ifadelerle ulusal güvenliği tahdit eden yapı olarak nitelendirilmişti. Bildiride; "Halkımızın huzurunu ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılanmalar ve faaliyetler görüşülmüştür" ifadesi dikkat çekmişti.

Bildirinin diğer maddelerinde, şu ifadeler yer aldı:

*Suriye'de süregiden çatışma ortamının ulusal güvenliğimiz başta olmak üzere, bölgesel barış ve istikrara yönelik oluşturduğu tehdit kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Ülkemizde misafir edilen Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmalar gözden geçirilmiştir.

*Ortadoğu bölgesindeki diğer gelişmeler ele alınmış olup bu kapsamda;

-Irak'ta meydana gelen gelişmeler tüm boyutlarıyla incelenmiş ve ikili ilişkilerimizin son durumu gözden geçirilmiştir. Ülkedeki mevcut sıkıntıların bugün yapılan genel seçimlerin de katkısıyla demokratik ve anayasal çerçevede çözüme kavuşturulmasının Irak'la birlikte bölgemizin huzur ve istikrarına olumlu etkide bulunacağı belirtilmiştir.

Fetih ile Hamas mutabakatı

-İsrail ve Filistin arasında yürütülen barış müzakerelerinde gelinen aşama değerlendirilmiş; bölgede kalıcı ve yaşayabilir bir barış için elzem olan Filistinlilerarası birliğin asğlanması doğrultusunda Fetih ve Hamas arasında varılan mutabakattan duyulan memnuniyet vurgulanmıştır.

Mısır'a idam mesajı

-Mısır'da son zamanlarda yaşanan olaylar gözdeng eçirilerek, özellikle kitlesel idam kararları hakkında duyulan kaygı ifade edilmiş ve bu kararları hakkında duyulan kaygı ifade edilmiş ve bu kararların dost ve kardeş Mısır halkının geleceği bakımından düzeltileceği yönündeki beklenti dile getirilmiştir.

Tatar Türkleri'nin durumu ele alındı

*Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizle ortaya çıkan bölgesel durum kapsamlı şekilde görüşülmüştür. Mevcut ve muhtemel gelişmelerin seyir tarzının ülkemize yansımaları ile Kırım Tatar Türkleri'ne etkileri değerlendirilmiştir.

Savunma reformu

*Toplantıda ayrıca bölgesel ve küresel güvenlik ortamındaki gelişmelere uygun olarak ülkemizin ihtiyacı olan ve sayın Cumhurbaşkanımızca başlatılan savunma reformu çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.