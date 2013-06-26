MGK bildirisinde 'terör' anılmadı

5 saat süren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, çözüm sürecinde gelinen aşama, İmralı’da Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeler değerlendirildi. Toplantıdan sonra yayınlanan bildiride uzun yıllar sonra ilk kez terör ve terör örgütü ifadesi kullanılmadı.

MGK bildirisinde, "Ayrıca, son günlerde gerçekleşen toplumsal olaylar değerlendirilmiştir" denildi. Suriye'deki gelişmelerin bütün boyutlarıyla ele alındığı belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:



"Ülkede, ihtilafın halkın meşru talep ve beklentileri doğrultusunda sona erdirilmesine yönelik yürütülen çabalarda gelinen aşama ve atılması gereken adımlar görüşülmüştür. Ülkemizdeki barınma merkezlerinde bulunan ve sayıları iki yüz bini aşan Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmalar da gözden geçirilmiştir. Bugün meydana gelen saldırıda şehit olan Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Ali Haşim Muhtaroğlu'nun kaybından duyulan derin üzüntü dile getirilmiş, bu vesileyle Iraklı kardeşlerimize taziye dilekleri ifade edilmiştir. Irak'ta son günlerde artış gösteren şiddet ve terör eylemleri kınanmış, bu ülkenin huzur ve istikrara kavuşturulmasına yönelik çabaların sürdürülmesinin önemi vurgulanmıştır."



Kuzey Afrika ve Körfez ülkeleriyle ikili ilişkilerin ve son dönemde gerçekleşen üst düzey ziyaretler ile bölgesel gelişmelerin de toplantıda değerlendirildiği aktarılan bildiride, "Ayrıca Ortadoğu barış sürecinin canlandırılmasına yönelik yoğunlaşan çabalar ve bu kapsamda zaruret arz eden Filistin iç uzlaşı sürecindeki gelişmeler de gözden geçirilmiştir" değerlendirmesinde bulunuldu. Bildiride, Türkiye'de hassasiyetle takip edilen gıda güvenliği konusunda alınan ve alınması planlanan tedbirlerin de toplantıda görüşüldüğü kaydedildi.