MGK bildirisinde Afrin'e operasyon sinyali verildi, ABD'ye tepki gösterildi: Müttefikimiz olan bir devletin teröristleri ortak ilan etmesi...

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı. Saat 15:20'de başlayan toplantıda OHAL'in uzatılması ve Afrin'e operasyon gibi konular görüşüldü. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

MGK toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada OHAL'in 6 kez uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı alındığı belirtildi.

Suriye'nin kuzeyinde YPG kontrolünde bulunan Afrin kantonuna operasyon sinyalinin verildiği açıklamada "Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir." denildi.

ABD'nin YPG'lilerden oluşacak bir sınır güvenliği ordusu kuracağı iddialarına sert ifadelerle tepki gösterilen açıklamada "Terör örgütlerinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken NATO çatısı altında ve ikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin, güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilk aşamada Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır.

Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir.

Terör örgütlerinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken NATO çatısı altında ve ikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin, güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır. Suriye'de DEAŞ ile fiili mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin gecikmesizin toplanması gerektiği kuvvetle vurgulanmıştır.

Müttefiklerimizinden barış için aynı ilkeli tutumu bekliyoruz."