MGK açıklamasında 'terör koridoru' vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 6 saat sürdü. Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin toprak bütünlüğü esas olmak üzere kardeş Suriye halkının ve bölgedeki vatandaşlarımızın güvenliği için PKK/PYD-YPG unsurlarının terör koridoru oluşturma hedeflerine izin verilmeyeceği vurgulanmıştır" denildi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yayınlanan bildiride, "Uluslararası topluma, Halep'te devam eden insanlık trajedisini sona erdirme konusunda her türlü girişimde bulunma çağrısı yapılmıştır. Rejimin, hastaneler dahil, sivil hedefleri bombalamak suretiyle her yaştan pek çok masum insanın ölümüne sebep olduğu, bu durumun artık engellenmesi için derhal devreye girilmesi gereken bir 'insanlık suçu' halini aldığı belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra yapılan yazılı açıklama şöyle:



1. Kamu düzeninin ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen faaliyetler ile millî güvenliğimizi tehdit eden diğer gelişmeler kapsamlı şekilde görüşülmüştür.

Bu çerçevede, pkk/pyd-ypg, fetö/pdy ve deaş terör örgütleri ile topyekûn mücadelenin kararlılıkla sürdürülerek, terörün ülke gündeminden çıkartılması konusundaki güçlü irade teyit edilmiştir.

2. Bazı ülkelerin, pkk/pyd-ypg ve fetö/pdy lehine çifte standart uyguladıkları, mensup ve destekçilerine kol kanat gerdikleri, bunları maksatlı olarak farklı şekilde tanımladıkları vurgulanarak, bu ülkeler tutumlarını değiştirmeye davet edilmiştir.

3. Fırat kalkanı harekâtı’nın temel hedefinin, hudut güvenliğimizin sağlanması, ülkemize yönelik saldırıların önlenmesi, deaş ve diğer terör örgütlerinin bölgeden tamamen temizlenmesi olduğu bir kez daha belirtilmiştir.

Suriye’nin toprak bütünlüğü esas olmak üzere kardeş suriye halkının ve bölgedeki vatandaşlarımızın güvenliği için, pkk/pyd-ypg unsurlarının terör koridoru oluşturma hedeflerine izin verilmeyeceği vurgulanmıştır.

4. Uluslararası topluma, halep’te devam eden insanlık trajedisini sona erdirme konusunda her türlü girişimde bulunma çağrısı yapılmıstır.

Rejimin, hastaneler dâhil, sivil hedefleri bombalamak suretiyle, her yaştan pek çok masum insanın ölümüne sebep olduğu, bu durumun artık, engellenmesi için, derhal devreye girilmesi gereken bir “insanlık suçu” halini aldığı belirtilmiştir.

Halep’teki çatışmaların durdurulması ve şehre insani yardım ulaştırılması hususunda, türkiye’nin de içinde bulunduğu girişimlerle ilgili kurul’a bilgi sunulmuş, yaşanan insani dramın sona erdirilmesi için yürütülen her türlü çalışmanın desteklendiği kaydedilmiştir.

5. Irak’ta zemin bulan pkk ve deaş terör örgütüne karşı türkiye’nin meşru müdafaa hakkının mahfuz olduğunun altı çizilmiştir.

Irak merkezî hükümeti’nin ülkesinde bulunan terör örgütleriyle mücadelesine türkiye’nin katkı sağlamaya devam edeceği ifade edilerek, ülkemizin her vesile ile ırak’ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini, istikrarını ve güvenliğini savunduğu vurgulanmıştır.

6. Devam eden musul operasyonu hakkında kurul’a bilgi sunulmuş, musul ve telafer başta olmak üzere bölgenin demografik yapısının muhakkak muhafaza edilmesi gerektiği, aksi takdirde, yaşanabileceklerin yeni bir insanlık dramına sebep olacağı belirtilmiştir.

Arap, kürt, türkmen ve diğer unsurlarıyla, bölge halklarının etnik ve mezhep temelli ayrıştırma çabalarına karşı ortaya koyacakları her türlü birlik, beraberlik, dayanışma çabasının türkiye tarafından samimiyetle ve kuvvetle destekleneceği ifade edilmiştir.

7. PKK/PYD-YPG ve diğer terör örgütlerinin suriye’nin kuzeyi ile ırak’ın sincar bölgesindeki yapılanmalarına, gerektiğinde her türlü imkâna başvurulmak suretiyle, kesinlikle müsaade edilmeyeceği kuvvetle vurgulanmıştır.

Türkiye’nin bu konuda bölge ülkeleri ve bölgede etkinliği olan ülkelerle her türlü işbirliğine hazır olduğu kaydedilmiştir.

8. Kıbrıs’ta, müzakere sürecinde yaşanan son gelişmeler, ada güvenliğini esas alacak şekilde ve kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerinin korunması çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Kıbrıs’ta iki kesimli, iki toplumlu ve tarafların siyasi eşitliğine dayalı olarak yürütülen müzakerelere verilen yapıcı desteğin altı çizilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.