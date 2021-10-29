Mezunlar gecesinde rezalet; öğrenciler iç çamaşırıyla öğretmenlere kucak dansı yaptı!

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ABD'nin Kentucky eyaletinde bulunan Hazard Lisesi'nin mezunlar gecesi etkinliğinde yaşanan skandal ülke gündemini salladı.

Okulun spor departmanının sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde öğrencilerin iç çamaşırlarıyla öğretmenlerine kucak dansı yaptığı görülüyor. İnternette kısa süre içinde yayılan görüntüler ülke genelinde büyük tepki çekti.

Kucak dansı yapılan kişiler arasında aynı zamanda okulun bulunduğu şehrin belediye başkanı olan Hazard Lisesi müdürü Donald "Happy" Mobelini'nin de bulunduğu ifade edildi.

Bölge Okul Yönetimi, konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını ifade etti. Bölge sorumlusu Sondra Combs, The Courier Journal'a yaptığı açıklamalarda soruşturma sonuçlanınca gerekli adımların atılacağını söylerken, başka detay paylaşmadı. Combs, daha sonra bazı kişilere ceza verildiğini, ancak kurallar gereğiyle isim paylaşamayacaklarını ifade etti.

Kentucky Eğitim Departmanı, durumdan haberdar olduklarını ve Combs ile temas halinde olduklarını bildirdi.