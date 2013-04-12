Mezopotamya Vakfından Diyarbakır'da kürtçe üniversite girişimi

Kurucuları arasında Şivan Perwer'in de olduğu Mezopotamya Vakfı Başkanı Selim Ölçer, Diyarbakır'da Kürtçe eğitim veren üniversitenin kurulması için YÖK'e başvuracaklarını" söyledi. Proje hakkında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la da konuştuklarını açıklayan Ölçer, Arınç'ın "ellerinden gelen yardımı yapacaklarını" söylediğini aktardı.

Radikal'de yayımlanan habere göre, Ölçer, "Hukuki süreçler tamamlanırsa, bölgede konuşulan diğer diller olan Süryanice ve Ermenice dillerinde de eğitim verilmesi için çabalayacaklarını" belirtti.

Mezopotamya Vakfı Başkanı Ölçer, kurulacak üniversitenin tüm bölgeye hitap edeceğini vurgulayarak şunları söyled:

"Bir iki ay içinde düzenleyeceğimiz konferans, kurultay ve çalıştaylarda akademik kadro, açılacak bölümler, öğrenci sayısı ve altyapıyla ilgili net kararlar ortaya çıkacak. Sosyal bilimler, sosyal konular ile Kürt dilini geliştirme ve yaymaya yönelik bölümler önceliğimiz olacak. Belediyenin Aram Tigram Konservatuvarı'nı da üniversitemize bağlamak gibi bir girişimimiz olabilir. İlk işimiz Kürt dilini geliştirmek ve yaymak olacak. Üniversitenin ismi büyük olasılıkla 'Amed' olacak. Tüm bölgeye hitap eden bir üniversite istiyoruz çünkü bölgede Kürt olup da çok farklı lehçelerde konuşan insanlar var. Amacımız Kürtçede ortak bir lisanla meslek mensupları yetiştirip bunları dünya bilim ortamına hediye etmektir. Araştıran, eğiten ve hizmet sunan meslek sahiplerini yetiştirmek, Kürt diline katkıda bulunmak ve bir insan hakkı olarak anadilde eğitim vermek için yola çıktık."

Bölgedeki birçok üniversitenin Kürtçeyi seçmeli ders olarak verdiğini ifade eden Ölçer, "Bu işi daha güçlü şekilde gerçekleştiren vakfımız ve üniversitemiz olacak. Diyarbakır ekonomik ve sosyal gelişmişlik yönünden birçok çevre ilden geri kaldı. Bu illere yetişebilmek için her şeyden önce böyle üniversitelere ihtiyaç var. Gaziantep, Afyonkarahisar ve Kütahya'ya baktığımızda ne kadar geride olduğumuzu ve yaşanan olayların bizi ne kadar geride bıraktığını görüyoruz" dedi.

'Arınç, projemizi çok olumlu buldu'

Ölçer, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı ziyaret ederek, hem Mezopotamya Vakfı'nı hem de eğitim dili Kürtçe olacak üniversite kurma projelerini anlatma fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Sayın Arınç, çalışmalarımızı ve hedeflerimizi çok olumlu buldu. Ellerinden gelen yardımı yapacaklarını belirtti" diye konuştu.