Mezopotamya Ajansı muhabiri Hacı Söylemez serbest bırakıldı

Manisa'da narkotik operasyonunda öldürüldüğü açıklanan Naci Dayangaç'ın ailesi ile görüşmek için İzmir Adli Tıp Kurumu'na giden, Mezopotamya Ajansı muhabiri Hacı Söylemez gözaltına alındı. Söylemez, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Manisa Valiliği’nin kentte 12 Temmuz'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda öldürüldüğünü açıkladığı, Naci Dayangaç'ın ailesi ile görüşmek üzere cenazsinin kaldırıldığı İzmir Adli Tıp Kurumu önüne giden Mezopotamya Ajansı muhabiri Hacı Söylemez gözaltına alındı.
Adli Tıp Kurumu önünde Dayangaç ailesi ile görüştüğü esnada Söylemez’in yanına gelen polisler, Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptıktan sonra cep telefonunu alarak incelemeye başladı. Polisler, sosyal medya hesaplarını inceledikten sonra Söylemez'i gözaltına aldı.
Gözaltına alınan Söylemez Çankaya TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Söylemez ifadesinin ardından serbest bırakıldı.