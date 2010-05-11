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Dünya

Mezhep savaşının eşiğindeyiz

Irak'taki seçimin galibi Şii siyasetçi İyad Allavi, uluslararası toplumu ülkenin mezhep savaşının eşiğinde olduğu yönünde uyardı.

11 Mayıs 2010 03:00

T24- Irak'taki seçimin galibi Şii siyasetçi İyad Allavi, uluslararası toplumu ülkenin mezhep savaşının eşiğinde olduğu yönünde uyardı.


İngiliz Guardian gazetesine konuşan Allavi, bazı siyasetçilerin kan davası güttüğünü, bu kişilerin yandaşlarını kışkırttığını savundu.


Şii siyasetçi, bu kışkırtmalar yüzünden birlik hükümeti kurma çabalarının da terk edildiğini belirtti.


TÜRKİYE DE IRAK'A MÜDAHALE EDİYOR

Allavi, Irak'ın istikrarsızlaştırılmasında İran'ın da parmağı olduğunu öne sürdü, Türkiye'nin de Irak'taki siyasi sürece müdahale ettiğini iddia etti.


Allavi'nin uyarıları, ülkede 100'ü aşkın kişinin öldüğü dünkü saldırıları izliyor.


Allavi'nin lideri olduğu Şii bloku, 7 Mart'taki genel seçimde 91 sandalye kazanarak birinci olmuştu.


Ancak, usülsüzlük ve hile tartışmaları sonrasında Bağdat'taki oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Sayım halen sürüyor. (Cnntürk)

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