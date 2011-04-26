-MEZHEP ÇATIŞMALARINDA 76 BİN ÖLÜ BAĞDAT (A.A) - 26.04.2011 - Irak Başbakanı Nuri El Maliki, ülkede yaşanan mezhep çatışmalarında 76 binden fazla insanın öldüğünü söyledi. Maliki, bugün Başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında bazı bölge ülkelerinde iç sorunların mezhebi boyut kazanmasını istemediklerini, aksi takdirde çok kötü sonuçlar yaşanacağına dikkat çekti. Maliki, bu konuda Irak'ın çok acı bir tecrübe yaşadığını ve ülkede yaşanan mezhep çatışmalarında 76 binden fazla Iraklının yaşamını yitirdiğini belirtti. Bölge ülkelerinde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama ve tutumlarının yanlış anlaşılmamasını istediklerini ifade eden Maliki, "Bazı bölge ülkelerinde yaşanan iç sorunlara mezhep boyutu kazandırılmamalı. Bölgedeki herhangi bir sorunda taraf ya da mezhep tutmak diğer tarafın tepkisini çekerek, mezhep ayrımcılığını artmasına ve mezhep çatışmalarının başlamasına yol açacaktır. Sorunu, o ülkenin yönetimi ve halkına bırakalım, kendi aralarında çözsünler. Biz böyle acı bir tecrübe yaşadığımız için tarafsız bir şekilde taraflar arasında arabulucu olmaya çalışabiliriz. Bizde yaşanan mezhep çatışmalarına, siyasi hayatımıza birçok ülke ve taraf müdahale etti. Birileri işine geldiği gibi belirli mezhep ve tarafı destekledi. Allah'a şükür bunu hayırlısıyla atlattık" dedi. Bu arada, bazı kaynaklar, Irak'ta yaşanan mezhep çatışmalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 100 binin üzerinde olduğuna dikkat çekerken, Irak İnsan Hakları Bakanlığı, ABD'nin Irak'ı işgal ettiği 2003'ten bu yana 14 bin 25 Iraklının kaybolduğunu ve bunların çoğunun 2006'nın başında başlayan mezhep çatışmalarında kaybolduğunu açıkladı.