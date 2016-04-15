T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde ünlü isimler ifade verdi

Polis, Kanbur’un tüm ilişkilerini ve arkadaş çevresini mercek altına aldı

15 Nisan 2016 10:47

İstanbul Fulya’da dans grubu Mezdeke’nin üyesi Aynur Kanbur’un öldürülmesi olayı ile ilgili ünlü isimlerin ifadelerine başvuruldu.

Mezdeke’nin 3 üyesinden biri olan Aynur Kanbur’un 24 Mart günü Şişli Fulya’da silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından, Cinayet Büro Amirliği ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, saldırganın 17-20 yaşlarında olduğunu öğrendi. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Habertürk'ün haberine göre, polis, Kanbur’un tüm ilişkilerini ve arkadaş çevresini mercek altına aldı. Kanbur’un 18 yıldır birlikte olduğu sevgilisi ve 25 yaşındaki kızının ifadelerine başvuruldu. Mezdeke grubunun diğer 2 üyesi Dilek Aksun ve Nadya Şeker’in ifadeleri alındı. Soruşturma kapsamında Kanbur’un en yakın arkadaşlarından Asena, geçtiğimiz günlerde gece yarısı emniyete götürüldü. “Kanbur tehdit alıyor muydu? Düşmanı var mıydı?” gibi sorulara cevap arayan polis, sanatçı Mine Koşan, oryantal Leyla Adalı ve eski ‘Gazinocular Kralı’ Fahrettin Aslan’ın oğlu Sacit Aslan’ı emniyete çağırarak bilgilerine başvurdu.

 

ETİKETLER

aynur kanburmezde dansçısı cinayetünlü isimlerifadesoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24