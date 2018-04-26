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Mezarlıktaki açılan çukurdan çıkan küp polisi alarma geçirdi

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da Kabasakal Mezarlığı'nda kimliği belirsiz kişiler tarafından gece saatlerinde açılan çukurdan çıkarılıp parçalanmış halde bulunan küp, polisi alarma geçirdi

26 Nisan 2018 14:51

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA\'da Kabasakal Mezarlığı\'nda kimliği belirsiz kişiler tarafından gece saatlerinde açılan çukurdan çıkarılıp parçalanmış halde bulunan küp, polisi alarma geçirdi.
Merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı\'nda görevli güvenlik görevlileri sabah saatlerinde defin yapılmayan bölgede bir çukur açıldığını gördü. Görevliler yaptıkları incelemede çukurun içinde kırılmış halde eski bir küpün parçalarını görünce polisi aradı. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis, küpten parçalar alarak çukuru kapattı. Defineciler tarafından açılmış olabileceği değerlendirilen çukuru kimin açtığının belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

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