Mezarlıkta tüfekle intihar etti

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, 61 yaşındaki Mehmet Arslan, 2009 yılında ölen annesi Avaş Arslan\'ın mezarına yakın noktada çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilkent Mezarlığı\'nda meydana geldi. Avaş Arslan\'ın mezarına yakın bir noktada kanlar içerisinde bir kişiyi görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine mezarlığa gelen ekiplerin incelemesinde, yerde yatan kişinin çenesine tüfeği dayadıktan sonra ateş ederek yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın incelemesinde ölen kişinin emekli Mehmet Arslan olduğunu ve 2009 yılında soba zehirlenmesi nedeniyle ölen annesinin mezarının yakınında intihar ettiğini saptadı.

Bu arada olayı duyarak mezarlığa gelen Arslan\'ın yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. İnceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna cesedi gönderilen Arslan\'ın intihar sebebi araştırılıyor.



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