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Mezarlıkta tabancayla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da Harran Kapı Mezarlığı'nda tabancayla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

20 Eylül 2017 20:49

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da Harran Kapı Mezarlığı\'nda tabancayla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.
Öğleden sonra Eyübiye Mahallesi\'ndeki Harran Kapı Mezarlığı\'nda bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, mezarlıkta bulunan kişinin tabancayla başından vurularak öldüğünü saptadı. Polis ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi.
Polis kimliğini saptamaya çalıştığı kişinin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü araştırıyor.

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