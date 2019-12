-MEZARLIKTA C-4 TİPİ PATLAYICILAR BULUNDU NEW YORK (A.A) - 12.10.2010 - ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde yer alan ıssız ve çok az ziyaret edilen küçük bir mezarlıkta, orduda kullanılan güçlü patlayıcılar bulunduğu bildirildi. New York polisi bugün yaptığı açıklamada, C-4 tipi patlayıcıların plastik bir torbaya sarılı olarak bulunduğunu, ateşleyici fitillerin bulunmadığını ve C-4'lerin keşfedildiği sözkonusu mezarlığın da, Manhattan'ın güneydoğusunda yer alan East Village adlı semte yer aldığını belirtti. New York polis şefi Raymond Kelly, patlayıcıların ''çok güçlü'' olduğunu, miktarının da 2005 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bombalı saldırılar sırasında kullanılan patlayıcı miktarı ile eşdeğer olduğunu söyledi. Mezarlığın girişinde basın toplantısı düzenleyen Kelly, ''Bulduğumuz patlayıcılar bir binada patlatılmış olsaydı çok ağır hasara neden olabilirdi, iyi ki ateşleyici fitiller yoktu'' şeklinde konuştu. Orduya ait C-4 patlayıcıların neden bu ıssız mezarlıkta bulunduğu konusunda polisin henüz bir bilgi edinemediğini belirten Kelly, patlayıcıların inceleme amacıyla, patlayıcılar konusunda uzmanlaşmış bir polis merkezine götürüldüğünü ifade etti. Patlayıcıların sarılı bulunduğu torbanın uzun süredir mezarlıkta durduğunu belirten Kelly, ''Mezarlıkta çalışan bir kişi torbayı 2009'da görmüş, ne olduğunu anlayamamış ve umursamamış, ama bu sefer mezarlığı süpüren bir çalışan torbayı pazar günü görmüş ve polise haber vermiş'' dedi. Kelly, polisin soruşturma açtığını, mezarlığın yakınlarında üzerinde ''Umarım biri bunu burada bulur, imza: Hz İsa'' şeklinde mesaj yazılmış bir polis arabasına rastladığını bildirdi. Kelly, ''Mesajın, bulduğumuz patlayıcılar ile bir bağı var mı yok mu diye araştırıyoruz'' diye konuştu. Manhattan, New York'un 5 ana bölgesinden biri olarak biliniyor.