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Mezarlıkta bomba patladı; 2 kardeş ağır yaralı

14 ve 11 yaşındaki kardeşlerin durumunun ağır olduğu öğrenildi

09 Ocak 2016 21:49

Diyarbakır'daki Peyas Mezarlığı'nda el bombası bulan 14 yaşındaki F.K. ile kardeşi M.K., patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralandı.

Cumhuriyet'in haberine göre Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçesi Peyas Mezarlığı'nda saklanan patlayıcıyı bulan F. K. ile kardeşi M. K., ne olduğunu bilmeden oynamaya başladı. Patlayıcının infilak etmesiyle iki kardeş yaralanırken, patlama sesini duyanların ihbarıyla polis olay yerine gitti.

Çağrılan ambulanslarla kardeşlerden durumu ağır olan M. K. hemen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, F. K. ise özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Çocukların durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde polisin detaylı yaptığı incelemede patlamaya el yapımı patlayıcının neden olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.

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