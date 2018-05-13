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Mezarlıkta bıçaklı kavga: 1 ölü

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da Suriye uyruklu İbrahim El Hatip (19), kimliği belirsiz bir kişi tarafından mezarlıkta bıçaklandı

13 Mayıs 2018 23:00

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA\'da Suriye uyruklu İbrahim El Hatip (19), kimliği belirsiz bir kişi tarafından mezarlıkta bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan El Hatip, hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Üçle Mezarlığı içerisinde meydana geldi. Mezarlık önünde yürüyen Suriye uyruklu İbrahim El Hatip, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı. Kalbinden bıçaklanan El Hatip, mezarlığın içerisine koştu. Mezarlığın içinde kanlar içinde yerde kalan İbrahim El Hatip, çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi\'nde hayatını kaybetti. Olaydan sonra çalışma başlatan polis şüpheliyi arıyor.

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