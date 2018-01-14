T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mezarlıkta başından vurulmuş bulundu

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)-  HATAY'ın Hassa ilçesinde Cemal Çakallı (54) mezarlıkta başından silahla vurulmuş halde bulundu

14 Ocak 2018 16:57

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)-  HATAY\'ın Hassa ilçesinde Cemal Çakallı (54) mezarlıkta başından silahla vurulmuş halde bulundu.
Gülpınar Mahallesi\'ndeki mezarlıkta yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaptıkları kontrolde ölen kişinin Cemal Çakallı olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede cesedin bulunduğu yere yakın bir noktada av tüfeği buldu. Çakallı\'nın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderilirken, jandarma olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kasım NARCIHASSA Hatay DHA  HATAY HassaCemalGülpınar MahallesiEkiplerJandarmaAdana Adli Tıp KurumuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24