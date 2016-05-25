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Spor

Mezarlıkspor ilk yılında şampiyon!

Manisa 2. Amatör Lig'de ilk kez mücadele eden Mezarlıkspor, bu sezon sergilediği muhteşem performans neticesinde şampiyon olarak 1. Amatör Lig'e yükseldi.

25 Mayıs 2016 02:06

Manisa'nın Horozköy semtinde kurulan ve ilk sezonunda mücadele ettiği 2.Amatör Lig'de şampiyonluğa ulaşarak 1.Amatör Lig'e yükselen Mezarlıkspor büyük bir başarıya imza attı.

Sezona Teknik Sorumlu Nejat Fenli idaresinde şampiyonluk parolası ile başlayan ve ligin bitimine 3.hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 1.Amatör Lig'e yükselen Mezarlıkspor, hafta sonunda evinde konuk ettiği İshakçelebispor'u 9-0 yenerek 10. galibiyetini alarak puanını 30'a çıkardı.

'İnandık ve başardık'

Hürriyet'in haberine göre, karşılaşma sonrasında Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ASKF Başkan yardımcısı Tahir Mersinli'nin elinden şampiyonluk kupasını alan Mezarlıkspor'lu oyuncular şampiyonluğun sevincini taraftarları ile birlikte doyasıya kutladı.

Teknik Sorumlu Nejat Fenli, "İlk yılımızda böyle bir başarı yakalamaktan gurur duyuyoruz. Yıllardır bu semtte öğretmen olarak görev yapıyorum, takımdaki bir çok oyuncu öğrencim. Takım, yönetim, taraftarlar olarak inanmıştık ve başardık" dedi.

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Mezarlıksporamatör ligManisaHorozköyNejat Fenli

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