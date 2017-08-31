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Mezarlıklarda bayram yoğunluğu

Hasan DEMİRBAŞ / ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da mezarlıklarda Kurban Bayramı arifesi nedeniyle yoğunluk yaşanıyor

31 Ağustos 2017 15:41

Hasan DEMİRBAŞ / ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da mezarlıklarda Kurban Bayramı arifesi nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Antalya Garnizon Kotumanı Albay Tahir Savran da şehitliği ziyaret etti.
Kurban Bayramı arifesinde, mezarlıklarda yoğunluk yaşanıyor. Yakınlarının mezarlarını ziyaret edenler mezarları temizledi, dua etti. Uncalı Mezarlığı\'ndaki asker ve polis şehitliklerinde de hareketlilik yaşandı. Şehit yakınları, mezar başlarında okuduğu dualarla sevdiklerini andı. Antalya Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran da ziyaretçiler arasında yer aldı. Şehit mezarlarına karanfil bırakan Albay Savran, polis şehitliğini de ziyaret etti.
Mezarlıkların yanında bulunan çiçekçilerde de yoğunluk görüldü. Büyükşehir Belediyesi de vatandaşlara ücretsiz çiçek dağıttı. Araç girişinin yasak olduğu mezarlıklarda belediye akülü araçlarla vatandaşlara yardımcı oldu.
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