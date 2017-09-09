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Mezarlık ziyaretinde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, bayramda mezarlık ziyaretine giden bir kişinin aracının camını kırarak hırsızlık yaptığı ileri sürülen 36 yaşındaki Kenan K

09 Eylül 2017 21:26

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta, bayramda mezarlık ziyaretine giden bir kişinin aracının camını kırarak hırsızlık yaptığı ileri sürülen 36 yaşındaki Kenan K. tutuklandı. 
Olay, Kurban Bayramı\'nın ikinci günü olan Şeyh Adil Mahallesi\'nde bulunan mezarlık yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre bayram nedeniyle ölen yakınlarının mezarlarını ziyaret için Şeyh Adil Mezarlığı\'na gelen bir kişinin kamyonetinin camı kırılarak içerisinde 2 cep telefonu, bir miktar para ile özel eşyaların bulunduğu çantası çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü  Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Hırsızlığın bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Polis, görüntülerden hırsızlığı yapan kişinin yağma, sahtecilik, dolandırıcılık, hırsızlık ve yaralama gibi 14 suç kaydı olan Kenan K. olduğunu saptadı. Adresi belirlenen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Emniyette sorgulaması tamamlanan Kenan K., daha sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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