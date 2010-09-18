Mezarlık için kamulaştırıldı belediye yerleşti

MEHMET DEMİRKAYA T24







İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 25 yıl önce mezarlık yapmak üzere vatandaşın elinden kamulaştırarak aldığı, Vatan Caddesi üzerindeki yaklaşık 100 bin metrekarelik araziyi hala mezarlık yapmadı. Arazi İETT araçları için garaj ve Yol Bakım Müdürlüğü’nün bakım atölyeleri için kullanılıyor. Belediye, kamulaştırma gerekçesine uygun kullanmadığı için araziyi kaybetmekle karşı karşıya.



İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni 7 Kasım 1985 tarihinde, Edirnekapı Mezarlığı’nın bitişiğinde bulunan 19 adet parseli, mezarlık yapmak üzere kamulaştırma kararı aldı. Vatan Caddesi üzerinde bulunan ve eski Başbakanlardan Adnan Menderes için yaptırılan Anıt Mezar’ın tam karşısında yer alan, son derece değerli arazinin toplamı 100-150 bin metrekare.



Kamulaştırma kararının üzerinden 25 yıl geçmesine karşın İstanbul Büyükşehir Belediyesi söz konusu araziyi bir türlü mezarlığa dahil edemedi. Arazi üzerine yapılan de-monte yapılara belediyenin çeşitli birimleri yerleşti. Arazinin büyük bir kısmında şimdi İETT’nin garajı bulunuyor.





25 yıldır bitmeyen kamulaştırma



Kamulaştırmayla ilgili sorularımız üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı şu bilgiyi verdi:



“19 adet parselden 7 adet parselin tamamının, 7 adet parselin de hisseli olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına tescili gerçekleştirilmiştir.



19 parselden, 46 no’lu parsel, 2007 yılında Askeri Şehitlik yapılmak üzere, tahsis edilmiştir.



Geri kalan parsellerde, -hisseli oldukları ve mülk sahipleri de bulunamadığından- Emlak

Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü’nce kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.



Mülk sahiplerine ulaşmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce, 1990, 1995 ve 1999 yıllarında çeşitli basın mecralarına ilan verilmiş, buna rağmen mülk sahipleri bulunamamıştır. Bu sebeple, kurumumuz tayin edilen kayyumlara da dava açmıştır.



Edirnekapı Mezarlık Alanı Projesi’nde henüz kamulaştırma işlemleri tamamlanmamıştır.

Kamulaştırma amacı mezarlık alanı tesis etmek olup, projenin tamamlanmasını müteakip amacına tahsis edilecektir. Kamulaştırma işlemi henüz tamamlanamadığı için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce kısmen kullanım devam etmektedir. Tüm işlemler 2942 sayılı yasa kapsamında yürütülmüştür.”





Arazi eski sahiplerine mi verilecek?



Kamulaştırılan parsellerden bazılarının sahipleri, kamulaştırmanın amacına uygun kullanılmadığı için belediyeyi dava ettiği ve davayı kazandığı, belediyenin araziyi boşaltamaya hazırlandığı ve bunun için süre istediği şeklindeki iddialar için ise belediye yetkilileri bir yanıt vermedi.









