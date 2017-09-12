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Mezarlığın ortasındaki elektrik direği kaldırıldı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde TEİAŞ tarafından mezarlığın ortasına dikilen elektrik direği, kabir ziyareti için gelenlerin şikayeti, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın da devriye girmesiyle kaldırıld

12 Eylül 2017 16:45

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde TEİAŞ tarafından mezarlığın ortasına dikilen elektrik direği, kabir ziyareti için gelenlerin şikayeti, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak\'ın da devriye girmesiyle kaldırıldı.
Çorlu\'da Omurtak Caddesi üzerindeki Asri Mezarlığa TEİAŞ tarafından yüksek gerilim elektrik direği dikilmesi için çalışma başlatıldı. Mezarlığın içerisinde yolun tam ortasına yapılan elektrik direği, yakınlarının mezarlarına ziyarete gelenlerin tepkisine neden oldu. Çorlu Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'ne vatandaşlar şikayetlerini dile getirmesinin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye  Başkanı Kadir Albayrak, direğin yerinden kaldırılması talimatı verdi. Bunun üzerine belediye ekipleri sabah erken saatte mezarlığa gelerek burada bulunan direği yerinden iş makinelerinin yardımı ile söktü. 
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, \"Ben daha öncede söyledim böyle bir şey kabul etmemiz doğru değil. Ekiplerimiz sabah erken saatlerde gerekli çalışmayı yaparak direği yerinden kaldırmış ve yolu tekrar eskisi gibi trafiğe açmışlardır\" dedi.

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