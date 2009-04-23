Mezarcı oğulun hain planını polis bozdu

Erkin Güney'in, 1,5 yıl önce ölen babası Ramazan Güney'in birlikte olduğu Diane Holliday adlı sevgilisi ve bu ilişkiden doğan 9 yaşındaki erkek çocuğunun, ailenin servetine ortak olmaması için planlar yaptığı öne sürülüyor.Dava savcısı Gibson Grenfell, Erkin Güney'in ilk olarak, bu mezarlıkta çalışan Sabah Şahmuradi ile, Diane Holliday'i öldürmesi için anlaştığını, ancak Şahmuradi'nin bir başka suçtan beklenmedik biçimde gözaltına alınmasından sonra bu cinayet girişiminin sonuçsuz kaldığını belirtti.Savcının açıklamalarına göre Şahmuradi, polisteki sorgusu sırasında Erkin Güney'in planlarından da söz etti, bunun üzerine polis, Erkin Güney'in mezarlığında, Şahmuradi'den boşalan yere bir polis memurunu, kimliğini gizleyerek mezar kazıcı olarak işe soktu.Mezar kazıcı rolü yapan polis Erkin Güney'e sokulup, Şahmuradi'nin kendisine ''çözülmesi gereken bir problemden söz ettiğini ve bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu'' söyledi.Kendisini Güney'e ''Zaf' takma adıyla tanıtan polis memuruyla Erkin Güney, geçen mayıs ayında, Diane Holliday'in ''ortadan kaldırılmasının'' konuşulduğu bir telefon görüşmesi yaptı ve bu görüşme de polis tarafından dinlemeye alınıp kaydedildi. Bu kayıtlarda mezar kazıcı kılığındaki polis memuru, Erkin Güney'e cinayetin nasıl işlenmesini istediğini soruyor ve kendisinden ''ez gitsin'' yanıtını alıyor. Memur, olaydan sonra otomobili de yakabileceğini belirtince de Erkin Güney kendisine, ''hiç umurumda değil, sadece yap yeter'' cevabını veriyor.Savcı, ikilinin, haziran ayında da Erkin Güney'in yönetimindeki Brookwood mezarlığında bir kez daha bir araya geldiğini ve Güney'in, ''işin mutlaka yapılmasını ve Holliday'in nefesinin kesilmesini istediğini'' söylediğini belirtti. Güney'in Holliday ile babasının birlikteliklerinden doğan 9 yaşındaki üvey kardeşi için de, ''kazada onun da ölüp ölmemesi benim için hiç fark etmez'' dediği belirtildi.Zaf kod adlı polis memuru, daha sonra Güney'i telefonla aradı ve ikilinin daha önce aralarında anlaştığı şekilde, cinayeti işlendiği şeklindeki bilgiyi, şifreli biçimde, ''boya kurudu'' ifadesiyle verdi. Güney bu bilgiyi aldıktan sonra telefonu kapadı. Polis, bir kaç saat sonra da Güney'i, Brookwood mezarlığı sınırları içindeki evinde göz altına aldı.Dava, tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.KKTC asıllı baba Ramazan Güney, İngiltere'de yaşayan Türkler'in yakından tanıdıkları bir kişiydi. Güney'e ait Brookwood mezarlığı, içindeki Müslüman Mezarlığı ve Deniz Şehitliğiyle de İngiltere'deki Türkler tarafından iyi biliniyor. Güney'in ölümünün ardından geride bıraktığı büyük servetin idaresi büyük ölçüde 44 yaşındaki oğlu Erkin Güney'e geçmişti.