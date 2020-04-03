Mezar taşı ustasından Koronavirüs uyarısı: Evde kalın, bize iş çıkarmayın

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığı nedeniyle etkililer vatandaşa “evde kalın” çağrısı yaparak virüsün yayılmasını önlemeye çalışıyor. Türkiye’de de sanatçılardan sporculara siyasetçilerden iş dünyasına kadar toplumun her kesiminden “evde kal” çağrıları yükseliyor.

Euronews'in haberine göre; bu çağrılara Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir mezar taşı ustası da ilginç bir yöntemle katıldı. Dükkanın önüne bir mezar taşı yapan usta üzerine de “Evde kalın, lütfen bize iş çıkarmayın” diye yazdı.

Mezar taşı ustası bu yöntemle halka Covid-19’un ölümcül sonuçlara yol açabileceğini hatırlatmak istedi. Fethiye’nin Çamköy mahallesindeki “Fethiye Mezar Yapımı” levhalı dükkanın önünden gelip geçen halk Koronavirüs uyarılı bu mezar taşını görünce şaşırıp gülümsediler.

Türkiye'de 2 nisan itibarıyla virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 356'ya; toplam vaka sayısı 18 bin 135'e yükseldi.