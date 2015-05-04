Meyveyi don vurdu

Ziraat Odaları Birliği, Malatya’da kayısı, Isparta’da kiraz, elma, ceviz, erik, Manisa’da üzüm, Kayseri’de elma ve kayısı, Niğde’de elma, Bursa’da şeftali ve kiraz ağaçlarının dondan zarar gördüğünü açıkladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Malatya'da kayısı, Isparta'da kiraz, kayısı, elma, ceviz ve erik, Manisa'da üzüm bağları, erik ve kiraz, Kayseri'de elma ve kayısı, Karaman'da elma, kayısı, kiraz, Niğde'de elma, kayısı ve kiraz, Bursa'da kiraz, armut, şeftali, elma ve erik, Kahramanmaraş'ta kayısı, Antalya Korkuteli'de meyve ağaçlarının dondan zarar gördüğünü bildirdi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçinin, 2013-2014 üretim döneminde büyük zarar veren tabii afetlerden 2014-2015 sezonunda da kurtulamadığını belirterek, "Çiftçimiz don riskine karşı ellerinden gelen tedbirleri alsa da nisandaki soğuklardan birçok meyve türü zarar gördü" ifadesini kullandı.

AA’nın haberine göre, Bayraktar, yaptığı açıklamada, geçen yıl mart sonunda gerçekleşen don afetinin benzerinin, bu yıl mart ayı sonundan itibaren 5-6 Nisan ile 22-25 Nisan'da görüldüğünü belirtti.

Bayraktar, bu yıl kış aylarının normal yıllara göre daha soğuk geçtiğini, aşırı yağışlar, sel, dolu, fırtına gibi afetlerin çiftçinin peşini bırakmadığını kaydetti.

Çiftçi borç ertelemesi istiyor

Geçen yıl mart sonunda gerçekleşen don afetinin kayısı ve fındık başta olmak üzere birçok meyvede zarara neden olduğunu, meyvelerde Türkiye rekoltesinin yüzde 6,2 azaldığını hatırlatan Bayraktar, “"Bu yıl da gerçekleşen don afeti, kayısı ve üzüm başta olmak üzere çeşitli meyvelere zarar verdi. Yine de çiçeklenmenin geç başlamış olması çiftçimiz için bir şanstır. Geçen yıl gibi erken çiçeklenme olsaydı, nisan ayının üçüncü haftasında gerçekleşen don afetiyle kayıp çok fazla artacaktı. Don afetinin verdiği zararların tespit edilmesi amacıyla illerde hasar tespit komisyonları çalışmalarına başlamıştır. Ürünlerini tarım sigortası yaptıran üreticiler ise hasar ihbarlarını yaptı. Eksperlerin çalışmaları devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ile meyvelerde rekolte kayıpları daha net ortaya çıkacak. Geçen yıl yaşanan don afeti sonrası üreticilerin kredi borçlarını ödeyememesi ile erteleme yapılmış, benzer karar bu yıl için de alınmıştı. Borç ertelemeleri, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nin düşük faizli krediler dışındaki kredilerini ve diğer bankaların kredilerini de kapsamalıdır" dedi.