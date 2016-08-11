Meyve ve sebzeye yüzde 30 indirim geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sebze ve meyve fiyatlarına yüzde 30 indirim yapılacağını açıkladı.

TRT Haber'e konuk olan Tüfenk, fiyatların görünmez bir el yardımıyla yükseltildiğini söyledi. Tüfenkci, "Yeni başlatacağımız çalışmayla markette satılan ürünün tarladan kaç paraya alındığını, devamında hal çıkış fiyatını halka açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu alım satım sürecini tamamıyla şeffaflaştıracağız. Böylece tüketiciye ulaşan sebze meyve fiyatlarında yüzde 30'a kadar bir indirim görülecek."