"Meyve ve sebze fiyatlarının hallerde belirlenmesi lazım"

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, "Meyve ve sebze fiyatının halde arz ve talebe göre paydaşlarca belirlenmesi lazım. Büyük market zincirleri, halleri baypas ederek fiyat oluşumunu kendilerine göre yapıyorlar." dedi.

Tavşan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgi verdiği Hal Kanunu'na yönelik taslak çalışmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kendilerinin de sektör olarak meyve sebze ticaretinin tamamen kayıt altına alınmasını istediklerini ifade eden Tavşan, hallerin, meyve sebze sektörünün borsası niteliğini taşıdığını, tüm tarafların katılımıyla bu borsanın hallerde oluşması gerektiğini söyledi.

Tavşan, yalnızca hal komisyoncusu değil, üretici, üretici birliği, kooperatif ve marketlerle bu borsanın yaratılması gerektiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği unsurlar bizim de uzun süredir talep ettiğimiz konular. Sebze ve meyvenin doğru fiyat bulması için tüm paydaşlar halde olmalı. Meyve ve sebze fiyatının halde arz ve talebe göre paydaşlarca belirlemesi lazım. Büyük market zincirleri, halleri baypas ederek fiyat oluşumunu kendilerine göre yapıyorlar. Bu, piyasaya zarar veriyor, doğru fiyatın oluşmasına engel oluyor. Bu iş hallerde yapılmalı. Mevcut durum üreticiye de fayda sağlamıyor. Ürünler maliyet analiziyle satılmıyor." diye konuştu.

"Zincir marketler halleri dışarıda bırakıyor"

Tavşan, şunları kaydetti:

"Belirlenen kıstaslara göre üretici birlikleri hallerde olmalı. Şu anda zincir marketler istediği gibi ürünü dışarıdan alarak halleri devre dışı bırakıyor, fiyat doğru oluşmuyor, kafalarına göre fiyat belirliyorlar. Bu nedenle hallere de çok mal gelmiyor, buralar yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor. Biz hep söylüyoruz, bu sektörün kayıt altında olması için en doğru yer yine hallerdir. Hallerde işlemler son derece şeffaf, belediyelerin işletmesinde, giriş çıkışları zaten kontrol ediliyor. Buralarda kontrollü bir yapı var."

Hallerin dışında kayıt dışı ticaret yapıldığını vurgulayan Tavşan, "Çok fazla kayıt dışı meyve ve sebze ticareti oluyor, bunun kontrol edilmesi lazım. Bunun için bazı büyük şehirler arası yollar kontrol altında olmalı. Yasal olarak çıkan her ürünün bildirilmesi gerekiyor. Bunların kontrol altında olması, fiyatın doğru oluşması açısından önemli." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan taslak çalışmasına işaret etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyareti sırasında gazetecilerin soruları üzerine Hal Kanunu'na yönelik taslak çalışması bulunduğunu belirterek şunları söylemişti:

"Halleri tam anlamıyla kayıt altına almak istiyoruz. Çıkacak olan düzenlemeyle hem hal içindeki yönetimin regüle edilmesini hem oraya üreticilerin girmesini sağlayacağız. Yani orada belli bir kotada üretici birliklerine bir kontenjan vereceğiz ve onların hallere girmesini sağlayacağız ki fiyatların dengelenmesinde bir rol oynayabilsinler." (AA)

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