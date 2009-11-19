Meyve sıkacağıyla para bastılar!

Bursa’da 2 kalpazan yakalandı

Polisi de şaşırtan baskı makinesi

Kalpazan çetesi adliyeye sevkedildi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı’nı fırsat bilerek 49 ilde piyasaya 146 bin TL ve 39 bin dolar sahte para süren çeteyi çökertti. Her yıl Kurban Bayramı öncesi artan sahte para şikayetleri üzerine çalışma başlatan polis, fiziki ve teknik takibin ardından 9 ilçede 29 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ev ve matbaalardan oluşan adreslerde bulunan 16 kişi, örgütlü olarak sahte para basmak ve piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alındı.Baskın sırasında ev ve işyerlerinde yapılan aramada sahte olduğu anlaşılan 3 bin 207 adet 20 TL, 109 adet 100 TL, 3 adet 50 TL, 15 adet 100 dolar, 498 bin TL değerinde filigranı basılmış, 4 bin 390 adet para kağıdı, 7 alüminyum kalıp, 1 serigraf kalıp, matbaa baskı makinesi, scanner, yazıcı, çok değişik kurumlara ait mühür filmleri, 4.50 gram esrar ve emniyet şeridini yapıştırmaya yarayan ısıtmalı pres makinesi haline dönüştürülmüş portakal sıkacağı ele geçirildi.Yapılan sorgulamalarda çetenin kendi arasında baskı grubu ve dağıtım grubu diye ikiye ayrıldığı belirlendi. Gözaltına alınan Tekin A.’nın baskı, Muhittin A.’nın ise dağıtım grubunun liderliğini yaptığı ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyette alınan ifadelerinde sahte paraları, özellikle kurbanlık satışıyla piyasaya sürmeyi planladıkları ortaya çıktı.Atatürk Caddesi’nde iki kişinin bir restoranda yedikleri yemeklerin bedeli olarak iş yeri sahibine 100 TL’lik sahne banknot verdikleri bilgisine ulaşan Mali Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, restoran sahibinden aldıkları eşkal doğrultusunda yaptıkları araştırmada, iki kişiyi Elmasbahçeler Mahallesi’nde yakaladı. Sedat G. (29) ve Özkan S’nin (29) yapılan üst arasında 3 adet 100, 3 adet de 50 TL’lik sahte banknot ele geçirilirken, bu kişilerin restorana verdikleri bir adet 100 TL’lik banknota da el konuldu. Daha önce de aynı suçtan gözaltına alındıkları bildirilen zanlılar, sorgulamalarının ardından “Piyasaya sahte para sürmek” suçundan adliyeye sevk edildi.Mali Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda ısıtıcı eklenerek baskı makinesi haline getirilen portakal sıkacağı polisi hayrete düşürdü. Çete üyelerinin portakal sıkacağıyla paranın en hassas kısmı olan holografik şerit folyo kısmını yaptığı ortaya çıktı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Büro Ekipleri, gözaltına alınan çete üyelerinin Türkiye genelinde 526 olaya karıştığını belirledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 kişi adliyeye sevk edildi.