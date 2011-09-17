-Meyer, CEV başkanlığına yeniden seçildi ANKARA (A.A) - 17.09.2011 - Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) 32. Genel Kurulu yapıldı. 10 yıldır görevini sürdüren Andre Meyer, seçimlerde kullanılan oyların büyük çoğunluğunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen ve 52 delegenin oy kullandığı genel kurulda, 2001 yılından bu yana CEV'in başkanlık koltuğunda oturan Meyer, delegelerin çoğunluğunun oylarını alarak güven tazeledi. Andre Meyer'in yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildiği genel kurulda, önümüzdeki dönemde yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunacak isimler de belirlendi. Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun 32. Genel Kurulu'nda, yönetim kurulu üyelikleri için yapılan seçimlerde iki Türk kadını da yarıştı. Kullanılan oylar sonucunda, Türkiye Voleybol Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Sinem Mavili ile Liechtenstein adına seçime katılan eski CEV Asbaşkanı Banu Can Schürmann, ilk turdaki oylamanın ardından yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler.