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Spor

Meye'nin cezası 1 maça indirildi

22 Nisan 2009 01:40


Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Ankarasporlu futbolcu Roguy Meye'nin 2 maç oynamama cezasını 1 maça indirdi.



Ankaraspor Kulübü, Turkcell Süper Lig'de Eskişehirspor ile yapılan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç oynamama cezasına çarptırılan Roguy Meye için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Tahkim Kurulu, Gabonlu futbolcunun cezasını 1 maça indirdi.

1 maçlık cezasını geçen hafta Fenerbahçe ile yapılan lig maçında çeken 22 yaşındaki Meye, Fortis Türkiye Kupası yarı final rövanşında, deplasmanda Beşiktaş ile yapılacak karşılaşmada forma giyebilecek.

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