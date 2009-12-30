Mey'e sinekli rakı için 2 bin 500 TL tazminat

T24- Ankara 7. Tüketici Mahkemesi Hakimi İlhan Kara, ürettiği “rakı” şişesinde sinek ölüsü tespit edilen MEY Alkollü İçecekler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi, sinekli rakıdan bir miktar içen tüketiciye yasal faiziyle birlikte 7 bin 700 lira tazminat ödemeye mahkum etti.



Hakim Kara, kararını; bilirkişinin “şişenin ağzının bilyeli oluşu ve sineğin şişeye bu şekilde sonradan konulmasının mümkün olmadığı” yolundaki raporuna dayandırdı. Tazminat miktarı 2 bin 500 TL olarak düzeltildi

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, “rakı” ürününde çıkan ölü sinek nedeniyle dava açan bir tüketiciye, MEY İçki Alkollü İçecekler Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 2 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesini onayladı.

Ankara 7. Tüketici Mahkemesi Hâkimi İlhan Kara, ürettiği “rakı” şişesinde sinek ölüsü tespit edilen MEY Alkollü İçecekler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi, sinekli rakıdan bir miktar içen tüketiciye yasal faiziyle birlikte 7 bin 700 lira tazminat ödemeye mahkûm etti. Hâkim Kara, kararını; bilirkişinin “şişenin ağzının bilyeli oluşu ve sineğin şişeye bu şekilde sonradan konulmasının mümkün olmadığı” yolundaki raporuna dayandırdı.

Davalı üretici şirket temyiz yoluna gitti. Davaya bakan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi “tazminata hükmedilemeyeceğini” belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu. Hâkim İlhan Kara, kararında direnince bu kez son sözü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu söyledi. 43 yargıçtan oluşan genel kurulda 35 yargıç yerel mahkemenin kararına “evet” derken, 8 yargıç bozma talep etti. Oy çokluğu ile alınan karar da şu gerekçelere yer verildi:

İçinde ölü sinek bulunan rarkı keyifle içilmez

“(Tüketicinin) içtiği sıvının içinde sağlığa zararlı olabilecek ve mide bulantısı ve tiksinti uyandırabilecek bir cismin; daha açık ifadeyle sinek ölüsünün, bulunması normal her insanda aynı duyguyu yaşatacak, aynı veya benzer bir ürün içerken eskiden olduğu gibi keyifli ve istekli olamayacak; tiksinti ve isteksizlik duyabilecek; sonuçta ruhsal bütünlüğü ve buna bağlı olarak da sosyal yaşamı bu olaydan etkilenecek; …sağlığa da zararlı bu durum nedeniyle bedensel sağlığı da tehlikeye girebilecektir.

Yerel mahkemenin dava konusu ürünün (rakı) davacı tarafça satın alındığı, bir miktar tüketildikten sonra şişede bulunan yabancı maddenin fark edildiği, orijinal bilyeli kapak nedeniyle imalat aşamasından sonra şişe içerisine yabancı bir cismin girmesinin mümkün bulunmadığı, cismin imalat aşamasında girdiği kabul etmek gerektiği, ürünün ayıplı olduğu, içen şahsa zarar verebileceği gibi vücut bütünlüğü ve ruh sağlığının bozulduğu, bu nedenle davacı yararına tazminata hükmedilmesi gerekir.”

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, yerel mahkemece hükmedilen “7 bin 700 TL tazminat miktarı”nda son sözün Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nce söylenmesine karar verdi.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin tazminat miktarı ile ilgili nihai kararı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 17 Haziran 2009 tarihinde verdiği bu karar üzerine, “tazminat miktarı yönünden incelemek üzere” Yargıtay 4. Hukuk Dairesi dosyayı yeniden ele aldı ve 02 Kasım 2009 tarihinde oybirliğiyle sonuçlandırdı.



Yargıtay 4. Hukuk Dairesi; Ankara 7. Tüketici Mahkemesinin içtiği rakıda sinek ölüsü bulan tüketiciye, üretici MEY İçki Alkollü İçecekler Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından “7.700 TL tazminat ödenmesi” kararını, tazminat miktarını “2.500 TL tazminat ödenmesi” şeklinde düzelterek onadı.

