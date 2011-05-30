-MEYDANLARDA YATMAYA DEVAM MADRİD (A.A) - 30.05.2011 - İspanya'da siyasal, ekonomik ve sosyal sistem karşıtlarının "Hemen gerçek demokrasi" adı altında internetteki sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yaptıkları çağrılarla 15 Mayıs'ta başlatılan meydanlardaki gösterilere devam kararı alındı. Madrid ve Barcelona gibi büyük şehirlerin en önemli meydanlarını kamp haline getiren sistem karşıtı gençler, pazar günü aralarında yaptıkları toplantılar sonrasında meydanlarda sabahlamaya devam edeceklerini belirttiler. "Gitmiyoruz. Eylemimize devam ediyoruz. Buradaki kamp ortamını yeniden şekillendireceğiz çünkü bizler sorumlu kişileriz" diyen Madrid'deki sözcüler, süre vermeden meydanlarda kalmayı sürdüreceklerini ifade ettiler. Gösterilerin sembolü haline gelen Madrid'deki Sol Meydanı'nda toplanan gençler, zarara uğradıklarını savunan bölgedeki esnafa saygı gösterdiklerini belirtip, brandalarla kurdukları kamplara biraz daha çeki düzen vereceklerini ancak kaldırmayacaklarını belirtti. Sol Meydanı'nda yapılan konuşmalarda, geride kalan iki hafta sonunda artık birlikte yaşamak ve elektrik konularında ciddi problemler yaşanmaya başlandığı vurgulandı. "15 Mayıs Hareketi" olarak adlandırılan sistem karşıtı eylemlerin, Sol Meydanı'nın dışına yayılması için büyük çaba sarf ediliyor. Cumartesi günü Madrid'in 121 mahallesinde toplantılar düzenleyen sistem karşıtları, mevcut siyasi ve ekonomik yapıya neden karşı çıktıklarını halka anlatmaya başladı. Verilen bilgilerde, toplam 20 bin kişinin bu toplantıları izlediği kaydedildi. Öte yandan Madrid dışında Barcelona, Valencia, Sevilla gibi diğer büyük kentlerdeki gösteriler için de devam kararı çıktı. Geçtiğimiz hafta içinde 100'den fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan, polisin müdahalesine maruz kalan Barcelona'daki Katalonya Meydanı'nda toplanan gençler, meydanlarda uyumaya devam edip etmemeyle ilgili kararlarını salı günü alacaklarını açıkladılar. Toledo kentindekiler ise sabahlamayı artık bırakıp, belirli aralıklarla protestolarını sürdürmeye karar verdi. 15 Mayıs Hareketine yurt dışından da destek devam ederken, hafta sonunda Atina, Lyon, Toulouse ve Paris'te "hemen gerçek demokrasiye destek" gösterilerinin düzenlendiği bildirildi.