T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meydanlar Kadir Topbaş'ın!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yasağa rağmen kentin işlek meydanlarında Kadir Topbaş’ın propagandasını yapıyor

06 Mart 2009 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kentin işlek meydanlarına açtığı ‘iletişim noktaları’nda, Kadir Topbaş’ın propagandası yapılıyor. Belediye çalışanları Topbaş’ın tanıtımının yapıldığı broşürler dağıtıyor

Milliyet'in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) kentin meydanlarında “iletişim noktası” adıyla açılan stantlarda, AKP’nin adayı ve mevcut başkan Kadir Topbaş’ın propagandası yapılıyor. Belediye çalışanlarının görev yaptığı noktalarda, halka, Topbaş’ın mesaj ve resimlerinin bulunduğu kitapçık ve broşürler dağıtılıyor. Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) göre, uygulama Seçim Kanunu’na aykırı.

İBB’nin kentin işlek meydanlarında kurduğu “iletişim noktaları”nda dağıtılan yayınlarla ilgili, Saadet Partisi İBB Başkan adayı Mehmet Bekaroğlu İl Seçim Kurulu’na suç duyurusunda bulundu.

En işlek meydanlar

Bekaroğlu’nun şikâyet konusu yaptığı iletişim noktaları kentin en işlek meydanlarında yer alıyor. 8 sabit noktadan 3’ü CHP’li başkanların görevde bulunduğu Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy ilçelerinde.

Geçen kasımdan bu yana faaliyet gösteren noktaları, Topbaş’ın büyük boy resimleri süslüyor ve 5 yılda gerçekleştirilen projelere ilişkin tanıtımlar yer alıyor.

Bakırköy Meydanı’ndaki iletişim noktasında, 2 görevli vatandaşlarla içeride yüz yüze görüşme yaparken, 2 personel de dışarıdaki stantta, ‘belediyenin 5 yıldaki rekorlarını’ anlatan bülten, kitapçık ve broşürleri dağıtıyor. Bu personelin ücretlerini belediye karşılıyor.

Dağıtılan tüm materyallerde Topbaş ve Başbakan Erdoğan’ın resimleri bulunuyor. “İstanbul için hizmete hız kesmeden devam” yazılan stantla, zaman zaman İBB Katı Atık Yönetimi Müdürlüğü üniforması giyen bir görevli de ilgileniyor.

Eyüp Sultan Camii’nin bulunduğu meydanda ise iletişim noktası bulunmuyor. İlçe belediye başkan adayının tanıtıldığı AK Nokta’nın yer aldığı alanda, İBB’nin yayımladığı ve iletişim noktalarında dağıtılan kitapçıklar halka veriliyor. Beşiktaş’ta saat kulesinin bulunduğu meydandaki iletişim noktasında da aynı çalışmalar yürütülüyor.

Öte yandan 8 sabit noktanın yanı sıra 10’u gezici, 12’si çadır olmak 39 ilçedeki 30 noktada belediye halka ulaşıyor. Çok sayıda halkla ilişkiler uzmanının görev yaptığı tanıtım projesinde, bugüne kadar 2.5 milyon vatandaşa ulaşıldığı belirtiliyor.

Belediye yetkilileri, çalışmanın 1994’ten bu yana yürütülen ‘Beyaz Masa’ projesinin devamı niteliğinde olduğunu, etkinliğin yerel seçimle bağlantılı olmadığını savundu.

YSK: Tanıtım yapılamaz

Belediyenin yürüttüğü faaliyetin seçim yasakları kapsamında olup olmadığını sorduğumuz İl Seçim Kurulu’ndan bir görevli, dağıtılan materyallerde belediye başkanının ismi ve fotoğrafının bulunmasının yasaya aykırı olduğunu kaydetti.

YSK’nın seçim yasaklarının 5. ve 7. maddelerinde de, belediyeler ve bunlara bağlı daire ve müesseselerde çalışan memur ve hizmetlilerin el ilanı dağıtamayacağı ve bir aday emrinde siyasi faaliyette çalışamayacakları hükme bağlanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24