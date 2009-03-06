Meydanlar Kadir Topbaş'ın!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kentin işlek meydanlarına açtığı ‘iletişim noktaları’nda, Kadir Topbaş’ın propagandası yapılıyor. Belediye çalışanları Topbaş’ın tanıtımının yapıldığı broşürler dağıtıyor



Milliyet'in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) kentin meydanlarında “iletişim noktası” adıyla açılan stantlarda, AKP’nin adayı ve mevcut başkan Kadir Topbaş’ın propagandası yapılıyor. Belediye çalışanlarının görev yaptığı noktalarda, halka, Topbaş’ın mesaj ve resimlerinin bulunduğu kitapçık ve broşürler dağıtılıyor. Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) göre, uygulama Seçim Kanunu’na aykırı.



İBB’nin kentin işlek meydanlarında kurduğu “iletişim noktaları”nda dağıtılan yayınlarla ilgili, Saadet Partisi İBB Başkan adayı Mehmet Bekaroğlu İl Seçim Kurulu’na suç duyurusunda bulundu.



En işlek meydanlar



Bekaroğlu’nun şikâyet konusu yaptığı iletişim noktaları kentin en işlek meydanlarında yer alıyor. 8 sabit noktadan 3’ü CHP’li başkanların görevde bulunduğu Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy ilçelerinde.



Geçen kasımdan bu yana faaliyet gösteren noktaları, Topbaş’ın büyük boy resimleri süslüyor ve 5 yılda gerçekleştirilen projelere ilişkin tanıtımlar yer alıyor.



Bakırköy Meydanı’ndaki iletişim noktasında, 2 görevli vatandaşlarla içeride yüz yüze görüşme yaparken, 2 personel de dışarıdaki stantta, ‘belediyenin 5 yıldaki rekorlarını’ anlatan bülten, kitapçık ve broşürleri dağıtıyor. Bu personelin ücretlerini belediye karşılıyor.



Dağıtılan tüm materyallerde Topbaş ve Başbakan Erdoğan’ın resimleri bulunuyor. “İstanbul için hizmete hız kesmeden devam” yazılan stantla, zaman zaman İBB Katı Atık Yönetimi Müdürlüğü üniforması giyen bir görevli de ilgileniyor.



Eyüp Sultan Camii’nin bulunduğu meydanda ise iletişim noktası bulunmuyor. İlçe belediye başkan adayının tanıtıldığı AK Nokta’nın yer aldığı alanda, İBB’nin yayımladığı ve iletişim noktalarında dağıtılan kitapçıklar halka veriliyor. Beşiktaş’ta saat kulesinin bulunduğu meydandaki iletişim noktasında da aynı çalışmalar yürütülüyor.



Öte yandan 8 sabit noktanın yanı sıra 10’u gezici, 12’si çadır olmak 39 ilçedeki 30 noktada belediye halka ulaşıyor. Çok sayıda halkla ilişkiler uzmanının görev yaptığı tanıtım projesinde, bugüne kadar 2.5 milyon vatandaşa ulaşıldığı belirtiliyor.



Belediye yetkilileri, çalışmanın 1994’ten bu yana yürütülen ‘Beyaz Masa’ projesinin devamı niteliğinde olduğunu, etkinliğin yerel seçimle bağlantılı olmadığını savundu.



YSK: Tanıtım yapılamaz



Belediyenin yürüttüğü faaliyetin seçim yasakları kapsamında olup olmadığını sorduğumuz İl Seçim Kurulu’ndan bir görevli, dağıtılan materyallerde belediye başkanının ismi ve fotoğrafının bulunmasının yasaya aykırı olduğunu kaydetti.



YSK’nın seçim yasaklarının 5. ve 7. maddelerinde de, belediyeler ve bunlara bağlı daire ve müesseselerde çalışan memur ve hizmetlilerin el ilanı dağıtamayacağı ve bir aday emrinde siyasi faaliyette çalışamayacakları hükme bağlanıyor.



