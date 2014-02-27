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Dünya
Deutsche Welle

Meydan'ın isteği kabul edildi

Ukrayna'da Meydan Konseyi'nin önerisi parlamentoda oylandı. Arseniy Yatsenyuk geçici hükümetin başkanı sıfatıyla başbakanlığa seçildi.

27 Şubat 2014 18:20


Ukrayna parlamentosu, 39 yaşındaki Anavatan Partisi lideri Arseniy Yatsenyuk'u, geçici hükümetin başkanlığına seçti. Yapılan oylamada, parlamento oybirliğiyle Yatsenyuk'u başbakanlığa getirdi.

Avrupa yanlısı olarak bilinen Yatsenyuk, 25 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçimlerine kadar başbakanlık yapacak. Genç siyasetçi, eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'e karşı düzenlenen protesto gösterilerinde, muhalifler arasında önemli bir isim haline gelmişti.

Eski meclis başkanı da olan Yatsenyuk, genç yaşına rağmen ülkede ekonomi ve dışişleri bakanlığı yaptı. Hukukçu ve iktisatçı olan Yatsenyuk'un, aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ile müzakerelerde de deneyimi olduğu belirtiliyor.

Cumartesi günü azledilen Viktor Yanukoviç’in ise nerede saklandığı bilinmiyor. Çarşamba günü uluslararası arananlar listesine girdiği açıklanan Yanukoviç'in, Rusya'da olduğu öne sürülüyor. Görevini bırakmasından sonra ilk kez perşembe günü Rus medyasına konuşan Yanukoviç'in makamı üzerinde hak iddia ettiği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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