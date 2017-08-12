"Meydan, ismi 'Atatürk' olduğu için mi bu kadar bakımsız?"

CHP, İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önündeki Atatürk Meydanı’nın bakımsızlığını Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Şeker, Başbakan’a "Meydan, ismi Atatürk Meydanı olduğu için mi bu kadar bakımsız?" diye sordu

Sözcü'de yer alan habere göre, 'Ankara'nın en önemli arterlerinin Atatürk Bulvarı ile İnönü Bulvarı'nın kesiştiği yerde, Başkent'in en önemli meydanlarından biri bulunuyor. 23 Nisan 2001'de hizmete açılan meydanın TBMM'nin önünde bulunması nedeniyle de özel bir anlamı var. 1. Dünya Savaşı sonrasından cumhuriyetin kuruluşuna kadar bir sürecin betimlendiği meydan bakımsızlık içinde. CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker TBMM önündeki Atatürk Meydanı'nın bakımsızlığının nedenini Başbakan Binali Yıldırım'a sordu. Şeker önergesinde, “1. Dünya Savaşı sonrasından cumhuriyetin kuruluşuna kadar bir sürecin betimlendiği meydan, ismi Atatürk Meydanı olduğu için mi bu kadar bakımsız bırakılıyor” diye sordu.

Atatürk'ün ismini silme çabası

CHP'li Şeker, son yıllarda rutin bakımının yapılmaması sebebiyle bu anlamlı meydanın kabartma yazılarının döküldüğünü, mermer ve granitlerinin kırıldığını, havuzlarındaki su birikintilerinin yosun tuttuğunu kaydetti. Soru önergesi hakkında açıklamalarda bulunan Şeker şunları kaydetti:“Dünyanın her yerinde, iktidarlar, yaptıkları büyük eserlere o ülkenin kurucusunun ismini verirler. Bundan gocunmazlar. 15 yıldır ülkemizde tam tersi bir durum yaşanıyor. Çanakkale Savaşı'nı anlatan videolarda Atatürk'ten bahsedilmiyor. İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi yıkılmaya çalışılıyor. Her yerde Atatürk büstlerine saldırılar yapılıyor. Stadyumlardan, spor salonlarından, okullardan, caddelerden, sokaklardan Atatürk ismini siliyorlar. Yaptıkları bu uygulamalar, beklediklerinin aksine Atatürk sevgisini artırınca daha da saldırganlaşıyorlar. Atatürk Meydanı'nın harabe gibi olmasının sebebini bu çabaların bir sonucu olarak görüyorum.”