Meyan kökü zekayı geriletiyor

Gül KABA/İSTANBUL(DHA) -MEYAN kökü ve onu içeren ürünleri çok fazla tüketmenin zekayı gerilettiğini söyleyen Dünya Homeopati Örgütü Avrasya Temsilcisi Uzman Dr. Yegane Özcan, \"Bu bitki, özellikle anne karnındaki bebeğin bellek oluşum sürecini olumsuz etkileyip dikkat eksikliğine neden olabiliyor\" dedi.

Çok eskilerden beri Anadolu\'da şerbeti yapılan, çay olarak tüketilen ve birçok gıda ürününe de katılan meyan köküne yönelik son yıllarda yapılan araştırmalar özellikle anne adaylarını yakından ilgilendiriyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi\'nden Homeopat ve Fitoterapi Uzman Dr. Yegane K. Özcan, yapılan araştırmaların yüksek tansiyonu, düşük potasyumu, kalp hastası olanların ve hamile kadınların meyan kökü tüketmemesi gerektiğini gösterdiğini söyleyerek önemli uyarılarda bulundu.

\"DİKKAT EKSİKLİĞİ YAPIYOR\"

Meyan kökünün hamile kadınlarda erken doğuma neden olabildiğini söyleyen Dr. Özcan, \"Çok miktarda meyan kökü ve onu içeren ürünler yemek çocuğun zekasını geriletiyor. Meyan kökünün içerisindeki glisirizin anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini de olumsuz etkiliyor. Ayrıca dikkat eksikliği de yapıyor\" diye konuştu.

\"ŞERBETİ 40 KAT DAHA TATLI\"

Meyan kökünün mide zarını koruduğunu, romatizmal hastalıklara ve ülsere karşı da iyi geldiğini söyleyen Dr. Yegane, \"Şerbetinin epilepsi hastalarında sakinleştirici etkisi de biliniyor. Ancak meyan kökü şerbetinin şekerden 40 kat daha tatlı olduğu unutulmamalıdır\" ifadelerini kullandı.

\"KALP YETMEZLİĞİNE NEDEN OLUYOR\"

Meyan kökü sıvı preparatının suyun içine katılarak tüketildiğini aktaran Dr. Özcan, \"Ancak meyan kökü preparatları potasyum düşüklüğü ve kalp yetmezliği yaptığı için 9 haftadan fazla kullanılmamalı ve günlük dozu 200 ile 600 miligramı geçmemelidir\" dedi

\"KEMOTERAPİ SIRASINDA KULLANILMAZ\"

Özellikle yüksek tansiyonu, düşük potasyumu, kalp hastalarının ve hamilelerin meyan kökünü tüketmemesini öneren Dr. Özcan, \"Meyan kökü antiaritmik ilaçlarla etkileşime girer. Özellikle kemoterapi esnasında da kullanılamaz. Meyan kökünün en belirgin yan etkilerinden biride hamilelerde erken doğuma sebebiyet vermesidir\" diye konuştu.