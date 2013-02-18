Mey İçki'ye rekabet soruşturması

Rekabet Kurumu, Mey İçki hakkında hakim durumun kötüye kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi amacıyla soruşturma açtı.



Rekabet Kurulu, Diageo'nun sahibi olduğu Mey İçki hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mey İçki Sanayi ve Ticaret AŞ'nin satış noktalarında rakip ürünlerin satışına engel olduğu, kendi ürünleri lehine münhasırlık uyguladığı, rakiplerin faaliyetini zorlaştırdığı ve bu şekilde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiasını içeren şikayet başvurusu üzerine başlatılan önaraştırma, Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 14 Şubat 2013 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, nihai satış noktalarında münhasırlığı amaçlayan veya münhasırlığa yol açan uygulamalar vasıtasıyla 4054 sayılı Kanunun ''Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar'' başlıklı 4. maddesini ihlal edip etmediğinin; rakipleri dışlayıcı veya pazarın kapanmasına yönelik uygulamalarla hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının belirlenmesine yönelik olarak, Mey İçki Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Diageo, 2011 yılında Mey İçki'yi TPG Capital ve Actera'dan 2.1 milyar dolara satın almıştı.