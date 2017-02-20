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Ekonomi

Mey İçki'ye 155 milyon TL rekabet cezası

Şirkete yönelik 'haksız rekabet' soruşturması bir süreden beri devam ediyordu

20 Şubat 2017 14:24

Mey İçki'nin 'rakiplerinin faaliyetlerini engelleyici davranışlarda bulunduğu'na karar veren Rekabet Kurulu, 155 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi

Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin şikâyeti ile, Mey İçki'ye yönelik başlatılan 'haksız rekabet' soruşturması bir süreden beri devam ediyordu. 

"Hakim durum kötüye kullanıldı"

Kurul, tarafların savunma ve delilleri yanı sıra alınan raporlar sonrası kararını verdi.

Hürriyet'in haberine göre Kurul, 16 Şubat’ta yaptığı son toplantıda Mey İçki’nin rakı pazarında hâkim durumda olduğu değerlendirmesi yapıldı. Kurul kararında, Mey İçki’nin, "Rakiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştırıcı uygulamaları ile hakim durumunu kötüye kullandığına" işaret edildi.

155 milyon liralık idari para cezası

Kurul, Mey İçki San. Ve Tic. A.Ş.’ye 155.782.969,05 TL idari para cezası verilmesine karar verdi. Kararda ayrıca, ‘Mey İçki San. ve Tic. A.Ş. tarafından satış noktalarına mal alım anlaşmaları kapsamında verilecek indirimin, indirim dönemi başında peşin olarak ödenmesi uygulamasına son verilmesi’ne de karar verdi.

Kurul kararına Mey İçki avukatlarının, 60 gün içine Ankara İdare Mahkemelerine başvurarak itirazda bulunma hakları söz konusu.

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