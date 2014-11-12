MEY içki hakkında 'gizli müşteki'li şikayet dilekçesi

Rekabet Kurumu Başkanlığı’na, Mey İçki şirketiyle ilgili Antalya bölgesinden gönderilen şikayet dilekçesini inceleyen kurul üyeleri, karar metnine şikayetçi için, “gizli müşteki” yazdı. CHP’li Mahmut Tanal, “Gizli tanıktan sonra gizli müşteki çıktı. Bu şirketlere gözdağıdır” dedi.

Gizlilik talebinde bulunan bir vatandaş Rekabet Kurumu Başkanlığı’na MEY içki ile ilgili bir şikâyet dilekçesi verdi. Rekabet Kurulu talebi aldı, inceledi ve rekabet hükümlerinin ihlâl edilmediğine dönük çoğunluk kararıyla talebi reddetti.

‘Kanuna aykırı’

Taraf’tan Güler Yılmaz’ın haberine göre, konuyu değerlendiren CHP’nin hukukçu milletvekili Mahmut Tanal “Gizli tanığı, gizli dosyayı gördük. Şimdi de ilk defa gizli müştekiyi görüyoruz” dedi. Tanal, hak arama özgürlüğü noktasında kimliğin gizlenmesinin tuhaf olduğunu belirterek bunun dilekçe kanununa da aykırı olduğunu söyledi. Mahmut Tanal, “Rakiplerinin ticarî hayatını bitirmek isteyen herkes ‘gizli müşteki’ ibaresiyle şikâyette bulunabilir ki bu hukuk devleti açısından büyük bir tehlike arz eder” diye konuştu. Tanal, son günlerdeki gizli tanık ve gizli dosya uygulamalarına dikkat çekerek şöyle dedi: “Bu tuhaf bir durum. Müştekinin hak arama özgürlüğü çerçevesinde müracaat ediyorsa kimliğini niçin gizlesin. Dilekçe kanununda hüküm var. Dilekçesini veren şahsın kimliğinin açık ve net olması lazım. Dilekçeye başvuranın adı, soyadı, vatandaşlık numarası yazılır. Bu da şikâyetin ciddi olup olmadığının araştırılması açısından önemlidir.”

‘Müştekînin’ gizliliği Türkiye’de bir ilk

Gizli müştekî uygulamasının hukuk devleti için tehdit olduğunu söyleyen CHP’li Mahmut Tanal, “Piyasada başkasının ticarî hayatına son vermek isteyen, rakiplerinin ticarî hayatını bitirmek isteyen herkes bu şekilde ‘gizli’ ibaresiyle şikâyette bulunabilir ki bu hukuk devleti açısından büyük bir tehlike arz eder. Müştekînin gizliliği yeni Türkiye’de bir ilktir. Gerçekte bu firma ile ilgili şikâyet var mı yok mu? Yoksa anlaşmalı olarak, kimliklerini gizleyerek belli bir firma yok edilmek isteniyor, bu da ona uygun bir operasyon mudur? Karar oy birliğiyle değil, çoğunluk kararıyla çıkmış. Bu ticarî işletmelere bir gözdağıdır. Böyle gizli müştekîlerle diğer ticarî işletmeler haksız rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle aynı tehditle karşı karşıya kalabilir” dedi.