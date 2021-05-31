Mey, dünyanın ilk rakı NFT’sini 12 bin liraya satın aldı

Yeme içme sektörünün önde gelen şirketlerinden Mey|Diageo, yeni nesil medya platformu Aposto’nun Apero bülteninde Nisan ayında açık artırmaya çıkarılan dünyanın ilk rakı NFT’sini satın aldı. Genç sanatçı Cenk Güngör’ün elinden çıkan ve Elon Musk’ı Mars’ta rakı içerken gösteren NFT’yi 0.54 ETH (11937 TL) bedelle satın alan Mey|Diageo, böylece kripto sanata yatırım yapan dünyanın öncü şirketleri arasında yerini aldı.

Mey|Diageo Hukuk ve Kurumsal İletişim Direktörü Meltem Azbazdar, NFT gibi tüm dünyada çok yeni olan dijital bir varlığa büyük bir şirket olarak gösterdikleri ilgiyi, “Köklü bir şirket olmak zamanın ruhuna ayak uydurmanın ve hep yeni kalmamızın önünde engel değil” sözleriyle açıkladı. Kültür sanatın doğal olarak Mey|Diageo’nun işinin bir parçası olduğunu vurgulayan Azbazdar, şirket olarak her zaman yeni, geleceğe dönük ve değişime açık olduklarını; NFT’ye gösterdikleri ilginin de bu anlayıştan kaynaklandığını söyledi.

Arşivlerinde orijinal reçeteler, menüler, ilk rakı reklamları, Tekel’in üretimde kullandığı fudurlar, eski kadehler gibi birçok obje bulunduğunu aktaran Azbazdar, şöyle devam etti:

“NFT’yi de ilk gördüğümüzde rakıya dair dijital bir eserin bu arşive yakışacağını düşündük ve türünün ilk örneği olan bu NFT’yi arşivimizin daha inovatif raflarından birine ekledik. Kültür sanata verilen desteklerin bütün topluma faydası oluyor. Neşeyi toplumsal resme çekebilmek için en önemli alanlardan birisi sanat. NFT ile birlikte radarımıza kripto sanatı da eklediğimizi söyleyebilirim.”