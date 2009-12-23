Mexico City, eşcinsel evliliğine 'evet' dedi

Mexico City, eşcinsel çiftlere evlenme hakkı tanıdı. Şehrin sol ağırlıklı meclisi tarafından oluşturulan ve muhafazakarların muhalefetine rağmen geçen yasayla eşcinsel çiftlerin evlat edinebilmeleri için evlenmelerine hak tanındı.



Böylece 2006’da eşcinsellere diğer çiftlerle aynı sosyal güvenlik haklarını veren yasa bir adım ileri taşınmış oldu. Eşcinsellerin de evlilik hakkına sahip olması için mücadele eden aktivistler, karar karşısında sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Eşcinsel kadın ve erkekler kararı sarılıp öpüşerek kutladı, eşcinsel hareketini temsil eden gökkuşağı bayraklar havalandı. Meclis üyesi David Razu, “Herkese evlilik hakkı vererek ayrımcılığa ve insanların damgalanmasına bir son vermiş oluyoruz” diye konuştu. Muhafazakar bir parti olan Milliyetçi Hareket Partisi’nden Felipe Calderon ise bunun çocukların duygusal gelişimine zarar vereceğini iddia ederek yasayı eleştirdi.