-MEXİCANA HAVAYOLLARI, TÜM FAALİYETLERİNİ DURDURDU MEKSİKO (A.A) - 28.08.2010 - Borç batağındaki Mexicana havayolları, bu gece itibarıyla tüm faaliyetlerini durdurdu. Ulaştırma Bakanı Juan Francisco Molinar Horcasitas, ülkenin en büyük havayolları şirketi olan Mexicana da Aviacion'un uçuşlara devam edecek parası bulunmadığı için kapandığını söyledi. Ancak Bakan Horcasitas, şirketin ''yeniden yapılanmasını sağlayacak bir süreç içine girdiğini'' belirtti. Havayolu şirketi, 2 Ağustosta Meksika ve ABD'de iflas koruması başvurusunda bulunduktan sonra bilet satışlarını durdurmuş ve bazı uçuşlarını askıya almıştı. Şirket, geçen sene Meksika'da ortaya çıkan ve ülkeye seyahat kısıtlamasına yol açan ''domuz gribi'' salgınından ve küresel ekonomik krizden etkilendiğini belirtiyor. Şirket zor duruma düşmesinden yüksek yakıt fiyatlarını ve işçi maliyetlerini de sorumlu tutuyor. Mexicana havayolları 65 ulusal ve uluslararası noktaya sefer yapıyordu.