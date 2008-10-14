Mexes'e 3 maç ceza



İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından AS Roma'nın defans oyuncusu Philippe Mexes, kendisine kırmızı kart gösteren hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 3 maç oynamama cezasına çarptırıldı.



İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Mexes'e, 5 Ekim'de Siena ile yapılan maçta kendisine kırmızı kart gösteren hakeme ciddi hakarette bulunduğu için 3 maç oynamama cezası verildiği belirtildi.



Öte yandan, 1 maç cezalı olan diğer defans oyuncusu Christian Panucci'nin de pazar günkü Inter maçında yer almayacağı, sakatlığı devam eden takım kaptanı Francesco Totti'nin durumunun ise hala netleşmediği bildirildi.



