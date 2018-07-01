'Mevzuat işe yaramadı'; iş kazası sayısı 4 yılda 193 bin arttı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, işçi sağlığı ve güvenliği alanında alınan önlemler ile uygulamada karşılaşılan sorunları araştırdı. Ortaya dikkat çeken veriler çıktı. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekim sayısı 6 yılda artış gösterirken, neredeyse aynı oranlarda da iş kazasına bağlı işçi ölümleri artış gösterdi. . 2012 yılında 74 bin 871 olan iş kazası sayısı 2016 yılında 286 bin 68’e çıkarak, 193 bn 197 artış gösterdi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre 2012’de çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve ardından yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği uyarıncı kurulan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) işyerlerinde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve uygulamanın izlenmesi amaçlandı.

Ancak araştırmaya göre, Haziran 2012’de 8 bin 665 olan iş güvenliği uzmanı sayısı Mayıs 2018 itibarıyla 111 bin 42’ye çıktı. 8 bin 446 olan işyeri hekimi sayısı da 34 bin 44’e yükseldi. 2012 yılında toplam 17 bin 111 olan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi sayısı şu anda 145 bin 86’ya kadar çıktı. Haziran 2012’de 195 olan OSGB’lerin sayısı da 2 bin 224’e yükseldi. Yani yüzde 100’ün de üzerine çıkan artışlar oldu. Rakamlara bakıldığında işçi sağlığı ve güvenliğinde ciddi bir iyileşme beklenirken gerçekte bu olmadı. 2012 yılında 74 bin 871 olan iş kazası sayısı 2016 yılında 286 bin 68’e çıktı. Meslek hastalıkları sayısı 395’ten 597’ye yükseldi. İş kazası sonucu yaşanan ölümler de arttı. 2012 yılında iş kazalarında 744 işçi yaşamını yitirdi. 2016 yılında ise 1405 işçi iş kazalarında can verdi. Oranlar OSGB’lerin iş kazalarını azaltmadaki etkisini de tartışmaya açtı.

"Tiyatro sergileniyor"

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi verilerine göre, geçen yıl en az 2006 işçinin iş kazalarında yaşamını yitirdiğine işaret eden Emir, şunları kaydetti:

“Uzun, yoğun, güvencesiz çalışma şartlarından kaynaklanan bu acı gerçeğin önüne bir türlü geçilemediği de ortada. Tam bir tiyatro sergileniyor. Yaşamsal önemde görev üstlenen iş güvenliği uzmanlarının görevlerini yapmadıkları açık ve net olarak istatistiklerle ortaya çıkmakta. Anlaşılan iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri, işçilerin sağlığını gözetmektense işveren gibi işletmenin kârını gözetiyor.”