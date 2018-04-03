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Ekonomi

Mevsimlik ürünler hariç enflasyon aylık 0.94, yıllık 10.71

İstanbul, 3 Nisan (DHA) – Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden, mevsimlik ürünler dışındaki ürünleri kapsayan  hariç aylık yüzde 0

03 Nisan 2018 13:34

İstanbul, 3 Nisan (DHA) – Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden, mevsimlik ürünler dışındaki ürünleri kapsayan  hariç aylık yüzde 0.94, yıllık yüzde 10.71 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı tüketici fiyat endeksine göre, özel kapsamlı TÜFE göstergeleri kaleminde yer alan diğer göstergelerde görülen değişimler ise;
- Enerji alkollü içkiler, tütün ve altın hariç işlenmemiş gıda ürünleri aylık yüzde 0.92, yıllık 11.95,
- İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE aylık yüzde 0.84, yıllık yüzde 11.38 yükseldi.
Endeksin mallar kaleminde ise en yüksek artışlar,
- Aylık yüzde 2.85 ve yıllık yüzde 10.53 ile meyve ve sebze hariç işlenmemiş gıdalarda,
- Aylık yüzde 1.87 ve yıllık yüzde 15.74 ile ekmek ve tahıllar hariç işlenmiş gıdalarda ve
- Aylık yüzde 1.06 ve yıllık yüzde 13.93 ile temel mallar kalemlerinde gerçekleşti.,
Hizmet sektöründe ise en yüksek değişim aylık yüzde 0.83 ve yıllık yüzde 11.67 ile lokanta ve oteller kaleminde görüldü.

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