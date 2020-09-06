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Mevsimlik tarım işçilerinin darp dildiği iddiasında 2 kişi hakkında gözaltı kararı

06 Eylül 2020 21:10

Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasına ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya karıştığı belirlenen 2 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Kolluk kuvvetlerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Konuya ilişkin Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamada, 22 Ağustos'ta Kocaali ilçesinde fındık bahçesinin sahipleri arasında çıkan tartışma sonucu arbede yaşandığı, şahıslardan birinin aracını diğer kişinin üzerine sürdüğü, bu esnada Mardin nüfusuna kayıtlı iki kadın işçi ile Düzce nüfusuna kayıtlı bir erkek işçinin yaralandığı ve olayın yargıya intikal ettiği belirtilmişti.

Saldırıya uğrayan aileden Doğan Demir, "Devlet tarafından bunun hesabının sorulmasını istiyoruz. Her türlü ırkçılığın karşısındayız, bu böyle kalmasın" demişti.

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