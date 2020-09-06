Mevsimlik tarım işçilerinin darp dildiği iddiasında 2 kişi hakkında gözaltı kararı

Konuya ilişkin Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamada, 22 Ağustos'ta Kocaali ilçesinde fındık bahçesinin sahipleri arasında çıkan tartışma sonucu arbede yaşandığı, şahıslardan birinin aracını diğer kişinin üzerine sürdüğü, bu esnada Mardin nüfusuna kayıtlı iki kadın işçi ile Düzce nüfusuna kayıtlı bir erkek işçinin yaralandığı ve olayın yargıya intikal ettiği belirtilmişti.

Saldırıya uğrayan aileden Doğan Demir, "Devlet tarafından bunun hesabının sorulmasını istiyoruz. Her türlü ırkçılığın karşısındayız, bu böyle kalmasın" demişti.