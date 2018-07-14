Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi; 8 kişi yaralandı

Aksaray’da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray’ın Eskil ilçesi Eşmekaya Beldesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşmekaya Beldesi’nden Eskil ilçesi istikametine seyreden Yasin Ç. idaresindeki 63 TC 582 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün aniden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.



Kaza sonrası minibüs sürücüsü ve minibüste bulunan Ahmet Ç. (13), Rahime D. (23), Umut Efe Ç. (3), Sara Ç. (50), Abip Ç. (17), Vetha Ç. (25), Fatma Ç. (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.